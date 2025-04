Comme pour la réception de Rennes, aucun tramway ne desservira le Parc OL dimanche pour la rencontre face à Lens. Il faudra donc de nouveau anticiper sa venue. Mais aussi emprunter les navettes de bus mises à disposition.

C’était une réussite organisationnelle samedi à l’occasion de la rencontre entre l’OL et Rennes (4 -1). Le réseau de transports en commun lyonnais (TCL) devra remettre ça dimanche 4 mai lors de la venue du RC Lens au Parc OL (17h15). En effet, des travaux de prolongement de la ligne T6 et de création de la ligne T9 sont en cours. Des coupures sur les lignes T3 et T7, menant vers l’enceinte décinoise, sont donc nécessaires.

Celles-ci dureront jusqu’au mercredi 7 mai inclus. Ainsi, pour la deuxième partie consécutive, aucun tramway ne prendra la direction du Groupama Stadium. Des navettes de bus seront mises à disposition afin de conduire l’ensemble des supporters, ils seront plus de 40 000, vers le stade. Elles seront mises en place à partir de 14h45, soit 2h30 avant le coup d’envoi, à partir de trois sites. Le pôle multimodal de la Soie, les Panettes et Eurexpo. Après le match, le dernier départ des navettes de bus est prévu pour 20h30.

Le même itinéraire privilégié depuis le centre-ville

Comme face à Rennes, les spectateurs au départ du centre-ville pourront emprunter un trajet simple afin d’être acheminés vers le lieu de la confrontation. Pour cela, il faudra monter dans le métro D jusqu’à la station Grange Blanche. Avant de prendre le T5 en direction d’Eurexpo. À Eurexpo, une navette conduira directement les supporters au Parc OL en moins de 15 min. À noter, malgré la réussite de samedi dernier, que des temps d’attente plus longs qu’habituellement peuvent perturber le trafic.