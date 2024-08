Mercato : Diego Moreira (ex-OL) file à Strasbourg

Passé éphémèrement à l'OL, Diego Moreira a rejoint Strasbourg en provenance de Chelsea. Un contrat de cinq ans l'attendait en Alsace.

Des nouvelles de Diego Moreira. L'ailier, passé durant un peu plus d'un trimestre à l'Olympique lyonnais, entre septembre 2023 et janvier 2024, a signé vendredi à Strasbourg. L'international Espoirs portugais reste donc dans le giron de BlueCo, consortium à la tête du club strasbourgeois et de Chelsea, son ancienne formation. Il a paraphé un bail de cinq ans, soit jusqu'en 2029, avec le Racing.

Vainqueur de la Youth League avec le Benfica en 2022, Moreira avait été prêté à l'OL par les Blues, sans jamais réussir à s'imposer (neuf rencontres disputées avec les Rhodaniens). Son transfert provisoire avait même duré moins longtemps que prévu puisqu'il avait été rappelé en cours de saison par la formation londonienne. Le Liégeois de naissance n'aura pas beaucoup plus joué les six derniers mois, comptant seulement des apparitions en Premier League 2 (équivalent à la réserve).

De retour à Décines dès le 30 août

Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant que le footballeur de 20 ans ne retrouve l'Olympique lyonnais et le Parc OL. En effet, il est attendu à Décines, avec l'équipe alsacienne, le vendredi 30 août à 20h45 lors de la troisième journée de Ligue 1. L'occasion pour lui de recroiser ses ex-coéquipiers avec, comme on peut l'imaginer, son habituel sourire qui ne le quitte que rarement.