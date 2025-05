OL : la Première Ligue lance un maillot virtuel pour les play-offs

Mercredi, la Ligue féminine de football professionnel a annoncé le lancement d’un maillot virtuel à l’occasion des play-offs de Première Ligue. Il est d'ores et déjà disponible sur EA Sports FC 25.

La phase de play-off en Première Ligue s’apprête à démarrer. À l’occasion des demi-finales, l’OL accueillera Dijon au Parc OL le 11 mai, à 15 h 15. Si elles se qualifient, les Fenottes pourraient retrouver en finale le vainqueur du match PSG - Paris FC. Une phase finale à quatre qui a été lancée à partir de la saison dernière. Son but : renforcer l’attractivité du football féminin et plus spécifiquement la D1. Les Lyonnaises écrasant tout sur leur passage chaque année, il a été décidé d’améliorer la compétitivité du championnat afin de le valoriser.

Un maillot non commercialisé

Une valorisation qui passe également par d’autres projets mis en place par la Ligue féminine de football professionnel. Parmi eux, le lancement mercredi d’un tout nouveau maillot virtuel sur le jeu EA Sports FC 25 à l’occasion des play-offs d’Arkema Première Ligue. "Les joueurs peuvent obtenir ce maillot et d’autres éléments de personnalisation en remplissant des objectifs dans le mode Ultimate Team d'EA SPORTS FC 25™. Et ensuite, arborer les couleurs de l’Arkema Première Ligue dans le jeu" explique le communiqué partagé par la LFFP.

Un maillot qui restera quasiment exclusivement virtuel. Il ne sera pas commercialisé de manière physique. En revanche, certains privilégiés pourront le vêtir. Puisque la ligue précise que les escort kids le porteront lorsqu’ils accompagneront les joueuses sur le terrain lors des play-offs.