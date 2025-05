Alors que Will Still devra faire sans Florian Sotoca face à l’OL, il a vu un autre absent s’ajouter à la liste : Ruben Aguilar. En revanche, le coach lensois pourra compter sur le retour de Martin Satriano.

C’est un retour important pour les Sang et Or. Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan en début de saison, Martin Satriano est remis de sa blessure au genou. Il sera dans le groupe qui affrontera l’OL ce week-end, comme annoncé par Will Still en conférence de presse ce vendredi. L’international uruguayen aura pourtant manqué quasiment toute la saison, après s’être blessé en septembre 2024.

Cependant, l’ancien technicien du Stade de Reims devra faire sans son latéral droit Ruben Aguilar. Alors qu’il purgera une suspension face à Toulouse la semaine prochaine, l’ancien Monégasque a contracté une blessure à l’ischio-jambier et sera forfait pour le déplacement à Décines (04/05, 17 h 15). Autre absence notable. Celle de Florian Sotoca, suspendu après avoir reçu un carton rouge la semaine dernière. Enfin, le latéral gauche équatorien Jhoanner Chavez s’est lui blessé à la cheville en janvier et ne devrait pas rejouer d’ici à la fin de saison, comme précisé par le coach des Sang et Or.

Retour de Facundo Medina

En revanche, la formation artésienne enregistre le retour de son défenseur argentin Facundo Medina. Celui qui multiplie les suspensions pour accumulation de cartons jaunes depuis le début de saison a purgé sa dernière en date, face à Auxerre, la semaine dernière. Un renfort de taille pour les Nordistes qui ont coulé défensivement face aux Bourguignons (0-4). Reste à savoir désormais si les chassés-croisés dans le groupe leur seront bénéfiques.