OL : pas de Georges Mikautadze avec la Géorgie en juin

Georges Mikautadze, attaquant de l’OL a marqué avec la Géorgie (Photo by MARCUS BRANDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

A l'image de Clinton Mata, Georges Mikautadze est laissé au repos par la Géorgie. Il ne jouera pas les deux matchs amicaux de juin contre les Iles Féroé et le Cap-Vert.

Une dizaine de Lyonnais prendront part à la trêve internationale en juin. Mais quelques-uns des habituels joueurs concernés par ces voyages feront défaut cette fois-ci. Nous avons déjà évoqué le cas de Clinton Mata, actuellement en vacances. Les congés, c'est aussi la préoccupation de Georges Mikautadze présentement. Après un exercice plein au niveau du temps de jeu, fait de hauts et de bas sportifs, l'attaquant passe du bon temps au Mexique.

Pas de rassemblement avec la Géorgie donc pour l'ancien Messin. Visiblement, l'avant-centre s'est entendu avec son sélectionneur, Willy Sagnol, pour être exempté de ce stage de fin de saison. Il faut dire que les Géorgiens ne disputent pas de rencontres officielles. L'entraîneur français a ainsi choisi de laisser des cadres au repos. Les footballeurs de Ligue 1 notamment, Khvicha Kvaratskhelia (PSG) et Zuriko Davitashvili (ASSE), en plus de Mikautadze, n'ont pas été appelés.

Revue d'effectif pour Sagnol

Le technicien de 48 ans a convié plusieurs jeunes éléments pour les deux affiches amicales contre les Iles Féroé et le Cap-Vert. Dont un défenseur de 16 ans, Saba Kharebashvili, du Dinamo Tbilissi. Une revue d'effectif que les supporters pourront observer les jeudi 5 et dimanche 8 juin. Pour le buteur Rhodanien, la sélection reviendra sur la table en septembre.

Et pas question cette fois-ci de louper le rendez-vous. Il faudra se défaire de la Turquie et de la Bulgarie dans le cadre des qualifications au Mondial 2026. Ce sera le lancement de la campagne pour Mikautadze et ses partenaires.