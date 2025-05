Les plus gros temps de jeu de l'OL durant la saison 2024-2025

Georges Mikautadze célèbre son but pour l’OL contre Le Havre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Neuf joueurs de l'OL ont joué quarante matchs ou plus lors de la saison 2024-2025. En revanche, un seul a dépassé les 4 000 minutes de temps de jeu.

Un chapitre qui se referme. Depuis plusieurs jours maintenant, le livre de la saison 2024-2025 est achevé, et les regards se tournent maintenant vers l'avenir. Même si celui-ci est assez flou du côté de l'Olympique lyonnais en attendant le passage devant la DNCG le 24 juin. Il est donc temps de faire un point sur les joueurs les plus utilisés par Pierre Sage puis Paolo Fonseca lors du précédent exercice.

Première information, sur les 48 affiches disputées par l'OL toutes compétitions confondues, 9 éléments ont joué à 40 reprises ou plus. Cela peut paraître surprenant, mais le garçon comptant le plus d'apparition chez les Rhodaniens n'est autre que Georges Mikautadze. Le buteur géorgien, deuxième meilleur réalisateur du club derrière Alexandre Lacazette, a disputé 47 matchs.

Tolisso, un retour tombé à pic

Homme fort de l'équipe ces derniers mois, Corentin Tolisso est juste derrière, avec 46 rencontres à son actif. Soit une de plus que Lucas Perri. Le Brésilien est néanmoins le footballeur le plus employé si l'on compare les minutes. Le gardien est le seul à être resté sur les terrains plus de 4 000 minutes (4 080).

Après ce podium, on retrouve Ainsley Maitland-Niles et Rayan Cherki (44 affiches). Parmi les "quarantenaires" de la saison, nous avons également Moussa Niakhaté (42 parties), Lacazette (42), Malick Fofana, malgré sa blessure de mars à avril (41) puis Clinton Mata (40).

32 éléments utilisés cette saison

Enfin, au milieu de terrain, on voit que Nemanja Matić (39 apparitions), Jordan Veretout (38) et Tanner Tessmann (35) ont eu beaucoup de temps de jeu. Autre cadre du groupe, Nicolas Tagliafico a paradoxalement été un peu moins sollicité (33 confrontations).

Au total, les entraîneurs de l'OL ont fait appel à 32 joueurs en 2024-2025. Trois petits nouveaux en ont profité pour effectuer leurs débuts chez les professionnels : Teo Barišić, Alejandro Gomes Rodríguez et Enzo Molebe.