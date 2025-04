Georges Mikautadze buteur lors d’OL – Reims (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Georges Mikautadze a vécu, comme ses partenaires, des jours difficiles. Ce lundi, le Géorgien est sorti du silence via un court texte sur Instagram.

La saison de l'OL n'est pas finie, mais ces derniers jours, elle a pris un sacré coup. Les ambitions européennes du club en Ligue Europa sont désormais derrière lui, du moins pour l'exercice 2024-2025. Éliminés par Manchester United au terme d'une rencontre invraisemblable (5-4), les Rhodaniens ont ensuite perdu le derby à Saint-Etienne (2-1). Deux affiches que Georges Mikautadze a vécues de très près.

Titulaire pour ces deux parties, l'avant-centre géorgien n'a jamais pesé lors de ces affiches. Lui, comme beaucoup de ses coéquipiers, ont conscience qu'ils sont passés, pour diverses raisons, à côté de quelque chose de grand pour conclure cette saison.

"Rien n'est terminé"

Ils restent en course pour une qualification en Ligue des champions, mais dorénavant sixièmes, ils ne sont pas en position de force. "Une semaine extrêmement difficile. Nous en sommes les premiers affectés, croyez-le bien. Mais nous sommes l’Olympique lyonnais, et nous nous devons de réagir. Rien n’est encore terminé", a rappelé l'ancien Messin.

Malgré tout, dans ce sprint final, l'OL ne pourra pas s'appuyer sur son meilleur joueur, Corentin Tolisso. On ne sait pas encore s'il manquera l'ensemble des quatre derniers matchs, ou juste quelques-uns, mais sa perte n'en reste pas moins très préjudiciable. "Une immense pensée pour notre capi’", a écrit Mikautadze. On sent tout de même que dans cette ultime ligne droite, l'effectif de Paulo Fonseca tire la langue. Ce qui n'est pas un bon signe lorsqu'on vise une place dans le top 4.