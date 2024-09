Georges Mikautadze, attaquant de l’OL a marqué avec la Géorgie (Photo by MARCUS BRANDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

L'attaquant de l'OL Georges Mikautadze a inscrit son premier but de la saison avec la Géorgie contre la République Tchèque. Son équipe s'est largement imposée (4-1) en Ligue des Nations ce samedi soir.

C'est un but qui va lui faire du bien. Georges Mikautadze a inscrit ce samedi soir le troisième but de la Géorgie contre la République Tchèque. Son premier de la saison. Celui a rejoint l'OL cet été débloque son compteur buts.

C'est dans la peau d'un titulaire que la recrue lyonnaise a entamé la rencontre. Il était associé au joueur de Naples Khvicha Kvaratskhelia dans le 5-3-2 de Willy Sagnol. C'est d'ailleurs le Napolitain qui a ouvert le score, sur pénalty, à la demi-heure de jeu (33ᵉ). Au retour des vestiaires, Giorgi Chakvetadze a porté le score à 2-0 (55ᵉ).

75 minutes de jeu pour le Lyonnais

Arrivé au cours du mercato estival à l'Olympique lyonnais, Georges Mikautadze a marqué le troisième but de la Géorgie à la 63ᵉ minute. Il n'a pas terminé la rencontre et a cédé sa place à la 75ᵉ à Zivzivadze. Le score sera finalement de 4 buts à 1 après un dernier but Géorgien et la réduction du score des Tchèques.

Mikautadze n'avait pas encore marqué cette saison avec l'OL. Il n'avait pas trouvé le chemin des filets lors de la défaite à Rennes (0-3) ni lors des matches contre Monaco (0-2) et Strasbourg (4-3).