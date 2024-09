DAZN va revoir le prix de ses offres pour regarder l’OL et la Ligue 1

DAZN futur diffuseur de la Ligue 1 (Photo by Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Critiqué pour les tarifs de ses abonnements pour suivre la Ligue 1, DAZN a annoncé une offre promotionnelle pendant douze jours. Avec notamment 10€ de réduction mensuelle sur le forfait à l’année.

Après trois journées de Ligue 1, DAZN est "content de ce démarrage", d’après son PDG France à nos confrères de l’AFP. Ayant raflé la mise pour diffuser le championnat de France à compter de la mi-août, la plateforme de streaming britannique a lancé tant bien que mal son aventure en Ligue 1, avec le flot de critiques qui va avec. Pointé du doigt pour la grille tarifaire mise en place pour suivre huit des neuf affiches par journée de l’élite, DAZN a indiqué ce lundi son envie d’attirer plus de monde via des offres promotionnelles. À compter de mardi et jusqu’au 22 septembre, des réductions vont être appliquées pour les nouveaux adhérents sur les forfaits mensuels et annuels.

240€ annuels au lieu de 360

Dans les faits, un supporter de l’OL qui souhaite suivre chaque week-end les performances de la formation lyonnaise paiera 19,99€ par mois au lieu de 29,99 s’il souscrit à un abonnement annuel entre le 10 et le 22 septembre. "Concernant l'offre mensuelle (sans engagement, NDLR) qui est de 39,99 euros, les deux premiers mois vont être à 19,99 euros. Donc moins 50% sur les deux premiers mois. Et nous allons faire une promotion exceptionnelle sur l'offre annuelle qui est aujourd'hui à 29,99 euros (par mois), qui sera de 19,99 euros sur 12 mois", a précisé Brice Daumin, le PDG de DAZN France à l’AFP. Cela reste encore un budget pour les supporters, mais quand même plus abordable que l’offre initiale.