Ce lundi, l’équipe de France accueille la Belgique au Parc OL pour la 2e journée de Ligue des Nations. L’enceinte de Décines ne devrait pas afficher complet et accueillera environ 50 000 spectateurs.

Il y a sept mois, les supporters avaient déchanté au bout de quelques secondes de jeu. Après France - Allemagne en mars dernier et une prestation qui montrait sûrement les prémices de ce qui peut être observé depuis, le public du Parc OL va retrouver les Bleus ce lundi soir (20h45). Pour la cinquième fois depuis l’ouverture du Grand Stade en janvier 2016, la sélection française pose ses valises entre Rhône et Saône pour y disputer une rencontre. Contre l’Allemagne, elle était avant tout amicale. Ce lundi, contre la Belgique, elle aura un tout autre enjeu, comptant pour la 2e journée de la Ligue des Nations. Après le revers au Parc des Princes contre l’Italie vendredi, un sursaut d’orgueil est attendu à Décines même si Didier Deschamps devrait faire tourner.

Des places encore disponibles à partir de 55€

Kylian Mbappé ou encore l’ancien Lyonnais Bradley Barcola ont de grandes chances de débuter sur le banc. Pour ce rendez-vous international avant le retour en club, le Parc OL n’affichera pas complet. Programmé en sortie de week-end et à un horaire tardif pour les enfants (20h45), ce France - Belgique devrait accueillir aux alentours de 50 000 spectateurs, selon les chiffres avancés par la FFF ces dernières heures. Pour les indécis ou les retardataires, il est donc possible de participer à la fête, même si ce n’est pas pour toutes les bourses. Les billets les moins chers sont à 55€ et les plus élevés à 145€ sur la billetterie de la Fédération.