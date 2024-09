OL, Friio, Veretout, Lens… votre avis nous intéresse

Pierre Sage avec David Friio et Laurent Prud’homme après OL – Chassieu (crédit : David Hernandez)

En raison de France - Belgique ce lundi, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" sera enregistrée, mais sortira bien à 19h. L’occasion pour vous de laisser malgré tout vos interrogations et questionnements sur l’actualité de l’OL.

Il n’y aura pas d’émission en direct ce lundi en raison du match France - Belgique au Parc OL, mais "Tant qu’il y aura des Gones" sera malgré tout bien disponible à partir de 19h. Malgré la trêve internationale et un week-end sans match des hommes de Pierre Sage, l’actualité autour du club n’est pas restée plate, bien au contraire. Vendredi, une petite secousse a été ressentie à Décines avec l’annonce de la mise à pied de David Friio de son poste de directeur sportif. Il paie un mercato estival loin d’être réussi, notamment dans le sens des départs, mais aussi des relations qui se sont détériorées au fil des semaines et des mois avec John Textor. Pensez-vous que ce départ est précoce ou semblait-il au contraire inévitable après cet été compliqué ? Et avez-vous peur de revoir Textor s’immiscer complètement dans le sportif avec l’absence d’un directeur ?

Une saison enfin lancée avec cette fin septembre ?

Dans le second thème de l’émission, il sera de nouveau question de terrain avec le retour de l’OL sur les pelouses de Ligue 1, à Lens dimanche soir (20h45). Le déplacement dans le nord de la France lance une deuxième quinzaine chargée pour les Lyonnais avec la réception de l’OM, celle de l’Olympiakos pour le retour de la Ligue Europa, avant un déplacement à Toulouse, le 29 septembre. Ce retour à la compétition doit-il permettre à l’OL de se lancer définitivement dans sa saison après le succès contre Strasbourg ? Ou le mercato et ses recrues tardives vont-elles entraîner une nouvelle phase d’essai ?

