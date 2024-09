En septembre, l’OL va retrouver son rythme d’enfer

Après la trêve internationale, l’OL retrouvera la Ligue 1 et la Ligue Europa. Quatre matchs sont au programme en septembre, dont trois en l’espace d’une semaine.

Ce mercredi marque le retour à l’entraînement pour les joueurs de l’OL. Suite à la victoire contre Strasbourg, Pierre Sage et le staff avaient choisi de couper un peu et d’offrir quatre jours et demi de repos. En cet après-midi, place au retour du travail à Décines, en comité un peu plus restreint. Dix joueurs internationaux ont pris la direction de leur sélection. Ils ne seront de retour qu’en milieu de semaine prochaine pour certains. Quoi qu’il en soit, les quatre jours de repos accordés ont fait du bien et ont permis de recharger les batteries avant de retrouver la saveur des semaines à trois matchs. Ce ne sera que pour la fin septembre. Avant cela, les Lyonnais retrouveront la Ligue 1 avec un déplacement périlleux dans le nord de la France. Pour la quatrième journée, l’OL affronte Lens à Bollaert, le dimanche 15 août à 20h45.

Entre fin septembre et début octobre, 5 matchs en deux semaines

Chez le quatrième du championnat, ce n’est jamais facile. Mais cela permettra aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette de vite remettre le bleu de chauffe et de préparer au mieux le choc des Olympiques qui suivra. Après avoir fait affaire pour Jordan Veretout, l’OL et l’OM se feront face le dimanche 22 septembre (20h45) pour l’Olympico. Le début de la semaine infernale pour les Lyonnais. Dans la foulée, la réception de l’Olympiakos en Ligue Europa (26 septembre, 21h) puis un déplacement à Toulouse le 29 à 15h. Et ce n’est que le début. Le passage de septembre à octobre va également réserver son lot de rencontres et de fatigue.

Le calendrier de l’OL en septembre :

Lens - OL : dimanche 15 septembre 20h45 (DAZN)

OL - OM : dimanche 22 septembre 20h45 (DAZN)

OL - Olympiakos : jeudi 26 septembre 21h (Canal +)

Toulouse - OL : dimanche 29 septembre 15h (DAZN)