Assez éloignés lundi, l’OL et l’OM ont fait un grand pas en avant dans les discussions pour Jordan Veretout. Sauf retournement de situation de dernière minute, le milieu devrait rejoindre le club lyonnais ce mercredi.

Vingt-quatre heures de discussions supplémentaires ont été suffisantes pour voir l’OL et l’OM faire des concessions et donc se rapprocher d’un accord pour Jordan Veretout. Selon L’Équipe, les deux clubs auraient vu leurs positions se rapprocher mardi après une nouvelle offre du club lyonnais. Si un accord total n’a pas été validé, le montant du transfert revu à la hausse côté lyonnais aurait convaincu le board marseillais qui a, de son côté, revu ses exigences financières à la baisse. La transaction sec devrait rester à quatre millions d'euros.

Un contrat de deux ans entre Rhône et Saône

Seulement, à cette somme seront liés des bonus européens (500 000€ par qualification), notamment. Pour le milieu français, la galère estivale avec une préparation dans le loft marseillais devrait bientôt prendre fin. Toutefois, selon nos confrères, Jordan Veretout ne devrait pas obtenir gain de cause dans son envie de voir l’OM compenser une partie de son salaire laissé en route pour rejoindre l’OL. Qu’importe, un contrat de deux saisons l’attend entre Rhône et Saône, une fois tous les accords entérinés entre Décines et la Canebière et la visite médicale passée avec succès.