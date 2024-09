Le jeudi 26 septembre prochain, l’Olympiakos va débarquer à Décines pour le premier match de Ligue Europa. Pour affronter l’OL, le club grec pourra compter sur Willian, l’ancien offensif de Chelsea et qui vient de s’engager en Grèce.

Dans trois semaines, l'OL pourra de nouveau goûter aux soirées européennes. Après la folle remontée de la saison dernière, les Lyonnais ont gagné le droit de disputer la Ligue Europa et la première journée se tiendra le jeudi 26 septembre au Parc OL. Pour ce retour de l'Europe à Décines après deux saisons d'absence, les joueurs de Pierre Sage affronteront l'Olympiakos à 21h. Leader du championnat grec, l'ancien club de Mathieu Valbuena a surtout décroché sa présence en C3 grâce à sa victoire finale en Ligue Europa Conférence la saison dernière.

Un potentiel offensif chez les Grecs

La partie s'annonce donc équilibrée sur le papier, d'autant plus que le club du Pirée a encore la possibilité de recruter d'ici à la confrontation à Décines. Le mercato grec ne se termine que le 11 septembre prochain et l'Olympiakos compte bien renforcer un groupe qui a connu pas mal de mouvements, mais qui a réussi à garder le meilleur buteur de la C4, Ayoub El Kaabi. Pour épauler le Marocain ou encore Gelson Martins (ex-Monaco), le club champion d'Europe a réussi un tour de force ces dernières heures. Il a réussi à attirer Willian, passé par Chelsea notamment, et qui sort d'un exercice plutôt réussi à Fulham.