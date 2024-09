OL : Pierre Sage impatient de découvrir la Ligue Europa

Pierre Sage, entraîneur de l’OL contre le PSG (Photo by Franck FIFE / AFP)

Avec seulement 9 mois d'expérience en tant qu'entraîneur principal, Pierre Sage a encore beaucoup à apprendre du métier. La Ligue Europa pourra lui servir de leçon en accéléré.

Après sept mois idylliques ou presque, Pierre Sage est confronté à ce que tout entraîneur connaît au moins une fois dans sa carrière. Face au début de saison difficile de l'OL, les interrogations à son sujet se font attendre. Pour l'instant, il semble néanmoins garder le cap, avec à l'horizon d'un avenir immédiat dégagé du mercato, un point qu'il a régulièrement mis en avant afin d'expliquer les atermoiements de l'équipe. Mais ses explications passeront très vite au révélateur de la Ligue Europa, qui ne pardonne pas.

Pour le jeune coach, ce sera une totale découverte. Gérer la pression de ces rencontres européennes, les déplacements, les semaines à deux affiches... Tout cela nécessite un certain savoir-faire. Premier test dans quelques semaines avec la réception de l'Olympiakos le 26 septembre pour lancer l'aventure, qui restera comme le tout premier rendez-vous en coupe d'Europe du Jurassien. Un moment qu'il n'oubliera certainement pas de sitôt.

"De belles équipes, des contextes de jeu différents"

En attendant, le technicien lyonnais a donné son sentiment sur les huit adversaires qui l'attendaient dans cette C3. "Je suis très heureux qu’on se déplace dans ces ambiances de folie, toutes différentes mais puissantes, comme aux Glasgow Rangers (3 octobre) ou au Fenerbahçe (23 janvier 2025). Certaines des équipes qui viendront chez nous voyagent aussi en très grand nombre, comme Francfort (12 décembre) ou le Besiktas (24 octobre). Il y aura de belles formations, des contextes de jeu différents, a-t-il décrypté. Il faudra produire des matchs de bon niveau et enchaîner avec le championnat. On ne fera l’impasse sur aucune des trois compétitions (avec la Ligue 1 et la Coupe de France, NDLR)."