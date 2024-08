Sage après OL - Strasbourg (4-3) : "On a des détails à régler"

Pierre Sage a apprécié la réaction et globalement le visage montré par l'OL contre Strasbourg (4-3). L'entraîneur lyonnais est tout de même conscient que son équipe a encore des lacunes à combler.

Pierre Sage, comment expliquez-vous le match fou auquel nous avons assisté ?

Pierre Sage : "Je pense que ce qui a impulsé cela, c'est le pressing. C'est aussi lié au courage qu'a cette équipe pour jouer malgré les erreurs et le score à remonter. Il faut aussi féliciter Strasbourg, qui est resté dans son idée. Je l'ai dit à leur coach dans le couloir, je l'ai félicité, car on voit ce qu'il veut mettre en place et qu'il a l'adhésion des joueurs. Je suis sûr qu'ils vont progresser au fur et à mesure de la saison. Ça donne aussi de la valeur à ce qu'on a réussi à faire. Avec très peu de temps ensemble, on est parvenus à faire quelques bonnes choses."

L'OL a à nouveau été en difficulté sur le plan défensif.

"Il y a l'aspect défensif, mais sur les deuxième et troisième buts, ce sont des moments où on a la balle. Ce sont surtout des instants de concentration. Pour le deuxième, je dis qu'on a la possession car si on remonte dans l'action, on fait le choix de relancer long alors qu'on n'est pas pressés. Or, un ballon qui voyage vite revient vite. Derrière, il y a corner, et sur la seconde opportunité, Gorges (Mikautadze) est proche du centreur, mais pas assez. On a des détails à régler, mais on avait surtout rendez-vous avec nous-mêmes ce vendredi soir."

"Lacazette est dévoué au collectif"

Alexandre Lacazette a réalisé une grande performance, même sans marquer.

"Ce qui est extraordinaire chez Alexandre (Lacazette), c'est que c'est un vrai joueur d'équipe. Il ne marque pas, mais il a fait tellement de choses pour ses coéquipiers. Il n'a pas toujours été payé d'ailleurs. C'est quelqu'un de dévoué au collectif pour être performant. J'aimerais que l'ensemble du groupe appréhende les choses de la même manière."

Pouvez-vous parler de l'utilisation de Malick Fofana ?

"C'est lié au système, mais lorsqu'il rentre dans les rencontres, son impact est toujours différent. C'est un jeune joueur, donc je pense qu'il a besoin de prendre conscience de ça et de se libérer un peu lorsqu'il est titulaire. C'est peut-être aussi à nous de créer les bonnes conditions lorsqu'il est dans le 11 pour qu'il s'impose comme il le fait quand il est remplaçant. Dans tous les cas, il a le talent, et ce qu'on veut, c'est que cela se voit sur la durée d'une rencontre. Pour cela, il doit s'affranchir de ce statut de "super sub"".

"L'occasion de faire souffler les joueurs"

Comment allez-vous appréhender la trêve internationale ?

"Il n'y aura pas d'opposition. On doit continuer à travailler sur nos points forts, à bosser sur notre dynamisme et notre joie sur le terrain. On avait perdu tout ça, on le retrouve maintenant. Étant donné que la saison va être longue, avec beaucoup de matchs, c'est l'occasion de faire souffler les joueurs. Si vous comparez l'âge moyen de notre effectif avec celui des autres clubs, vous verrez que c'est nécessaire."