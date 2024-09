Jordan Veretout (OM) (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Souhaitant faire de Jordan Veretout son joker, l’OL est en négociations avec l’OM depuis quelques jours. Le club marseillais attend huit millions d’euros pour son milieu alors que son homologue lyonnais s’est contenté d’offrir simplement la moitié.

Lundi, sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", le dossier Jordan Veretout a divisé. Présentant un profil qui pourrait convenir à l’OL, le milieu de terrain ne serait qu’un ajout de plus dans l’entrejeu lyonnais alors qu’un joueur comme Maxence Caqueret n’a finalement pas mis les voiles durant l’été. Pourtant, les probabilités de voir Veretout débarquer comme joker entre Rhône et Saône semblent assez grandes. L’international français se serait mis d’accord avec le club lyonnais pour un contrat de deux saisons ainsi qu’une baisse salariale. Seulement, il reste à ce que tout le monde se mette d’accord, que ce soit l’OL avec l’OM et Jordan Veretout avec son club actuel, puisque le joueur demanderait un effort financier pour compenser une partie de sa perte salariale.

L'OM en attend le double

Rien ne dit donc que Pierre Sage pourra compter sur un nouveau renfort au moment de la fin de la trêve internationale. D’autant plus que les positions seraient encore bien éloignées entre les deux Olympiques, selon plusieurs médias. Avant de se retrouver sur le terrain le dimanche 22 septembre au Parc OL (20h45), l’OL et l’OM continuent de discuter en coulisses afin de trouver un terrain d’entente. Depuis l’accord avec Veretout, la direction sportive lyonnaise aurait déjà soumis deux offres, dont la dernière serait de quatre millions d’euros. Cette proposition n'a pas trouvé écho chez les Marseillais, qui espèrent récolter huit millions d’euros pour le rachat de la dernière année de leur milieu.