OL - Ligue Europa : un plafonnement des billets visiteur à la baisse

Lundi, l’UEFA a officialisé une baisse du plafonnement du prix du billet pour les supporters des équipes évoluant à l’extérieur. Une bonne nouvelle pour les fans de l’OL qui voudront se déplacer en Ligue Europa cette saison.

Glasgow Rangers, Fenerbahçe, Hoffenheim et Qarabag… Pour son retour en coupe d’Europe, l’OL a plutôt été gâté au niveau des ambiances à prévoir à l’extérieur. Si les déplacements en Turquie et en Azerbaïdjan sont forcément problématiques pour Pierre Sage et son staff au niveau de la récupération, retrouver les ambiances chaudes d’Ibrox Park ou du volcan turc du 'Fener' ont eu de quoi donner le sourire aux supporters lyonnais ces derniers jours. Depuis samedi, l'UEFA a dévoilé le calendrier de cette première phase de Ligue Europa et les dates entourées au marqueur rouge. Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, les supporters de l’OL ne vont pas avoir besoin de se ruiner pour suivre leur équipe préférée à travers l’Europe.

Des billets moins chers aussi dans le parcage visiteurs à Décines

Il y a forcément le coût du voyage à prendre en compte, mais en ce qui concerne le prix des billets, l’UEFA a fait une annonce concernant la baisse du plafonnement du prix du billet pour les supporters des équipes évoluant à l’extérieur. L’instance européenne a signifié que les tarifs pratiqués cette saison ne pourront pas dépasser 40€ et 35€ lors de la campagne 2025-2026 en Ligue Europa. Cela reste forcément une bonne nouvelle pour les supporters de l’OL souhaitant reprendre leur tournée européenne. Pour le club, en revanche, cela va faire des rentrées d’argent en moins au moment de recevoir l’Olympiakos, l’Eintracht Francfort, Besiktas, trois clubs dans lesquels les supporters se déplacent en masse, puis Ludogorets.