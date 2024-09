Avec Tabitha Chawinga et Sofie Svava comme seuls renforts, l’OL féminin n’a pas été très actif. Le club espère boucler encore une ou deux dossiers même si la tâche ne s’annonce pas facile.

Le mercato avait démarré sur les chapeaux de roue. En l’espace de quelques jours, l’OL féminin avait officialisé les arrivées de Sofie Svava (Real Madrid) et Tabitha Chawinga (PSG). Seulement, ces renforts ont rapidement été passés au second plan avec les départs des cadres historiques Griedge Mbock et Delphine Cascarino, dans les conditions que l’on connait. C’était fin juin - début juillet et depuis, rien n’a vraiment bougé à l’OL.

Aucune autre arrivée au programme et Joe Montemurro doit même composer avec les blessures de Selma Bacha et Wendie Renard. À l’heure où le technicien australien a évolué avec une défense à trois contre le Madrid CFF, le secteur défensif se retrouve assez démuni. "C’est notre souhait de recruter, a avoué Vincent Ponsot sur la question du mercato. Il reste encore quelques jours, sachant qu’il y aura aussi une fenêtre en janvier. Quand on voit que l’on va jouer tous les trois jours à partir du mois d’octobre, on doit avoir un certain effectif sur le plan quantitatif".

Une place faite aux jeunes à défaut de mieux ?

Avec une fin du marché des transferts dans quelques jours, le temps presse. Dire que des arrivées seront annoncées d’ici le premier match contre Fleury le 21 septembre (17h) n’est en rien acquis. Afin d’anticiper un certain statu quo, Vincent Ponsot a commencé à déminer le terrain. Le directeur général a mis en avant "le retour d’Inès Benyahia, élue meilleure jeune du championnat la saison dernière. On cherche toujours à trouver le bon équilibre, dans notre effectif, entre les tops joueuses et la place laissée à nos jeunes pour leur permettre de grandir."