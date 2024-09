Feerine Belhadj, gardienne de l’OL (Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

Après un match nul contre le Canada (3-3) pour entamer la compétition, l’équipe de France U20 féminine affronte le Brésil ce mercredi à minuit.

L’entame n’a pas été du goût de Sandrine Ringler. Opposée au Canada, la sélectionneuse de l’équipe de France U20 ne s’attendait sûrement pas à voir ses joueuses être accrochées. Pourtant, c’est bien par un nul (3-3) que les Bleuettes ont démarré la Coupe du monde de la catégorie qui se tient en Colombie. Et encore, en étant menées 2-1 à la pause, les coéquipières de Féérine Belhadj ont dû faire preuve de caractère pour inverser la tendance de cette première rencontre. La frustration passée, les Françaises ont eu trois jours pour préparer au mieux leur deuxième match ce mercredi à minuit (en direct sur La Chaîne L’Équipe).

Combien de Lyonnaises titulaires ?

Face à elles se dresse le Brésil, leader du groupe B après son écrasante victoire 9-0 face aux îles Fidji. Pour cette rencontre capitale dans la course à la qualification, Ringler devrait une nouvelle fois faire confiance à Belhadj dans le but français. Malgré trois buts encaissés, la gardienne de l’OL a hérité du brassard de capitaine à la pause au moment de la sortie de Neller. Reste à savoir si Maéline Mendy et Liana Joseph débuteront encore sur le banc ou si l’une des deux Fenottes sera titulaire. Contre le Canada, elles étaient entrées en jeu à la 65e minute.