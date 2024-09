OL : Jamal Alioui revient sur sa relation avec Pierre Sage

En étant promu numéro 1 à l’OL, Pierre Sage a souhaité s’entourer d’un cercle de confiance chez ses adjoints. Il a notamment milité pour l’arrivée de Jamal Alioui, ancien joueur formé à l’Académie.

Il n’a jamais pu avoir sa chance chez les pros et malgré ses origines stéphanoises, il a l’OL dans la peau. En revenant au club en décembre dernier, Jamal Alioui a en quelque sorte bouclé la boucle. Passé par le centre de formation lyonnais sans réussir à passer le cap professionnel, l’ancien défenseur a roulé sa bosse en France, en Italie et au Maroc jusqu’à disputer les Jeux olympiques en 2004. Mais c’est bien en qualité de coach qu’il a fait son retour à l’OL.

Après une expérience au GOAL FC comme numéro un en 2021, il a embrassé le rôle d’adjoint jusqu’à voir Pierre Sage lui demander d’intégrer son staff en décembre dernier. "Ça a été un coup de cœur, on est devenus très proches, très vite. On s’est beaucoup soutenus. On s’est connus grâce au football, mais notre relation est devenue amicale, a déclaré l’adjoint sur la chaîne du club. Je passe plus de temps avec Pierre qu’avec ma femme. Le but n’est pas d’être toujours d’accord avec le numéro un, sinon on ne sert à rien. C’est comme avec sa femme, parfois, on n’est pas d’accord. Avec Pierre, c’est pareil."

"Je ne suis pas le père des joueurs"

Avec Jorge Maciel, Damien Della Santa, Rui Lemos et Daniel Valour, Jamal Alioui fait partie du cercle de confiance de Pierre Sage pour diriger les entraînements. Il n’est d’ailleurs pas surprenant de voir l’ancien international marocain prendre part à certains exercices et a donné de la voix. À 42 ans, Alioui a gardé sa mentalité de gagnant même s’il doit désormais jongler avec les habitudes de la nouvelle génération. Mais ne comptez pas sur lui pour brosser les joueurs dans le sens du poil. "À la fin de ma carrière, les réseaux sociaux commençaient tout juste. Quand je sortais en soirée, je n’avais pas à m’inquiéter d’être pris en photo. Aujourd’hui, il faut faire attention à tout. Je ne suis pas le père des joueurs. Je leur parle en leur racontant mes propres expériences, en leur montrant où j’ai peut-être commis des erreurs pour les mettre en garde."