OL : Renard parmi les personnalités françaises les plus inspirantes

Capitaine emblématique de l’OL et de l’équipe de France, Wendie Renard s’est imposée dans le paysage médiatique français. Au point d’être vue comme l’une des personnalités les plus inspirantes dans l’Hexagone.

À la fin de son contrat, elle aura dépassé les 20 ans dans le même club. Ayant prolongé lundi son contrat jusqu’en 2027 avec l’OL, Wendie Renard va un peu plus écrire son nom dans l’histoire du club lyonnais avec qui elle a déjà remporté 38 ou 37 titres (selon qu’on considère ou non le Trophée des championnes 2022). Mais en plus de l’histoire rhodanienne, la défenseuse a aussi fait rayonner son nom à l’international avec l’équipe de France. Il manque certes un trophée dans cette carrière en Bleues, mais Renard reste une figure emblématique de la sélection. Autant de succès et de reconnaissance qui la placent désormais comme l’une des sportives les plus connues de l’Hexagone et qui lui ont permis de prétendre à être porte-drapeau pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Un sondage réalisé avant les Jeux

Toutefois, cette aura ne se limite pas qu’au sport puisque dans un sondage réalisé par le magazine Capital en collaboration avec le cabinet Advent Consulting, Wendie Renard occupe la troisième place concernant les personnalités françaises les plus inspirantes. Elle se classe derrière Thomas Pesquet et Teddy Riner mais devant des champions olympiques comme Léon Marchand ou Antoine Dupont. À noter malgré tout que le sondage auprès de 1 029 personnes a été réalisé fin mai et donc avant les JO 2024. Peut-être que le résultat serait quelque peu différent s’il était réalisé aujourd’hui après l’euphorie olympique.