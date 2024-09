Arrivé à Lyon en début d'après-midi, Jordan Veretout est actuellement au centre médical Paul Santy pour sa visite. Le timing pour la signature de son contrat en vue de la Ligue Europa est serré, mais l'OL a bon espoir.

L'officialisation se rapproche et devrait intervenir dans la soirée. L'OL n'a de toute façon pas le choix s'il veut inscrire le joueur pour la phase de "poule" de la Ligue Europa. Toutefois, le timing est plus que serré pour Jordan Veretout. Le milieu de terrain a atterri à Lyon en début d'après-midi et s'est lancé dans une course contre-la-montre avec son futur club. En cette fin d'après-midi, l'international français a arboré pour la première fois les couleurs lyonnaises au moment de se rendre au centre médical Paul Santy.

Timing serré en vue de la Ligue Europa

Accompagné par Stéphane Benas, directeur de l'OL Musée, Jordan Veretout passe actuellement une batterie de tests en vue de la signature de son contrat. Une fois les examens validés, l'ancien Marseillais va prendre la direction de Décines et du GOLTC pour officialiser son arrivée. Un contrat de deux saisons l'attend au centre d'entraînement de l'OL avec la perspective de jouer l'Europe d'ici à la fin du mois. Hasard du calendrier, son premier match à domicile devrait intervenir contre... l'OM le 22 septembre prochain.