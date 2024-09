L’OL et Veretout pressés par le temps pour la Ligue Europa

Pouvant enrôler un joker à n’importe quel moment, l’OL se retrouve malgré pressé par la Ligue Europa. Le club doit rendre sa liste finale ce mercredi avant minuit et doit donc signer Jordan Veretout ce jour.

C’est une course contre-la-montre qui s’est engagée pour l’OL et Jordan Veretout. Après que le club lyonnais et l’OM sont tombés d’accord sur les bases d’un transfert à quatre millions d’euros hors bonus, le temps presse pour obtenir la signature définitive du milieu de terrain. L’achat d’un joker n’est pas limité dans le temps en Ligue 1, mais c’est bien par rapport à la Ligue Europa que l’OL se doit d’accélérer le pas dans le dossier. Le club doit fournir la liste A à l’UEFA avant ce mercredi 4 septembre 23h59. Cela laisse donc une journée bien remplie pour le club lyonnais et Jordan Veretout afin de passer la visite médicale, signer le contrat et valider la nouvelle licence du milieu de terrain dans le but de l’intégrer dans la liste des joueurs non formés au club pouvant participer à la campagne de poule de cette Ligue Europa.

Une baisse de salaire de 30%

Comme annoncé par L’Équipe, l’international français doit débarquer ce mercredi matin à Lyon pour effectuer sa visite médicale. Il signera ensuite un contrat de deux ans avec l’OL et percevra un salaire bien moindre que celui touché à l’OM. Cela serait de l’ordre d’une baisse de 30%, un effort non négligeable alors que la venue du milieu suscite quelques interrogations entre Rhône et Saône, notamment en raison de son passé stéphanois et d’une affaire extra-sportive concernant sa belle-famille.