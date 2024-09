OL : le programme international des Lyonnais

Pierre Sage, coach de l’OL, réconforte Malick Fofana et Georgres Mikautadze (Photo by FRED TANNEAU / AFP)

Depuis lundi, dix joueurs de l’OL ont quitté Lyon pour rejoindre leur sélection. Au programme, Ligue des Nations pour certains, qualification pour la CAN 2025 pour d’autres.

Ils auraient dû être onze mais le mollet de Nicolas Tagliafico a choisi de ne pas le laisser tranquille. Le latéral gauche a donc dû faire une croix sur le rassemblement de l’Argentine et ils sont donc dix à avoir mis les voiles durant le week-end pour rejoindre leur sélection. Si les jeunes Enzo Molebé et Alejandro Gomes Rodriguez ont rendez-vous à Limoges pour la 17e édition du Tournoi International U18, la plupart des joueurs de l’OL seront concernés par des matchs à enjeux sur le Vieux Continent et en Afrique.

Duje Caleta-Car et Georges Mikautadze disputeront la Ligue des Nations respectivement avec la Croatie et la Géorgie. Mais c’est bien sur le continent africain que l’OL sera le plus représenté avec quatre éléments qui vont lancer la campagne de qualification pour la CAN 2025.

Le programme international des Lyonnais :

Duje Caleta-Car (Croatie) :

Portugal – Croatie, le jeudi 5 septembre à 20h45 (J1 Ligue des Nations)

Croatie – Pologne, le dimanche 8 septembre à 20h45 (J2 Ligue des Nations)

Georges Mikautadze (Géorgie) :

Géorgie – République Tchèque, le samedi 7 septembre à 18h (J1 Ligue des Nations)

Albanie – Géorgie, le mardi 10 septembre à 20h45 (J2 Ligue des Nations)

Malick Fofana (Belgique Espoirs) :

Kazakhstan – Belgique, le mardi 10 septembre à 16h (J8 Qualifications Euro U21)

Saïd Benrahma (Algérie) :

Algérie – Guinée équatoriale, le jeudi 5 septembre à 16h (J1 Qualifications CAN 2025)

Libéria – Algérie, le mardi 10 septembre à 16h (J2 Qualifications CAN 2025)

Clinton Mata (Angola) :

Ghana – Angola, le jeudi 5 septembre à 18h (J1 Qualifications CAN 2025)

Angola – Soudan, le lundi 9 septembre à 21h (J2 Qualifications CAN 2025)

Moussa Niakhaté (Sénégal) :

Sénégal – Burkina Faso, le vendredi 6 septembre à 19h (J1 Qualifications CAN 2025)

Burundi – Sénégal, le lundi 9 septembre à 13h (J2 Qualifications CAN 2025)

Warmed Omari (Comores) :

Comores – Gambie, le mercredi 4 septembre à 17h (J1 Qualifications CAN 2025)

Madagascar – Comores, le lundi 9 septembre à 17h (J2 Qualifications CAN 2025)

Saël Kumbedi (France U20) :

France – Suisse, le vendredi 6 septembre à 18h (Amical)

France – Suisse, le lundi 9 septembre à 15h (Amical)

Enzo Molebé (France U18) :

France – Suisse, le mercredi 4 septembre à 19h (J1 Tournoi Limoges)

Portugal - France, le vendredi 6 septembre à 19h (J2 Tournoi Limoges)

France – Angleterre, le dimanche 8 septembre à 18h (J3 Tournoi Limoges)

Alejandro Gomes Rodriguez (Angleterre U18)

Angleterre – Portugal, le mercredi 4 septembre à 15h (J1 Tournoi Limoges)

Suisse – Angleterre, le vendredi 6 septembre à 15h (J2 Tournoi Limoges)

France – Angleterre, le dimanche 8 septembre à 18h (J3 Tournoi Limoges)