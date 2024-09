Quelques jours après le tirage au sort et le calendrier de la Ligue Europa, les ultras de Besiktas n’ont pas manqué de donner rendez-vous à leurs homologues de l’OL. Avec le mauvais souvenir de 2017 qui rejaillit forcément.

Depuis le tirage au sort effectué vendredi à Monaco, on se remue les méninges en coulisses à l’OL. Si les joueurs de Pierre Sage vont goûter à l’ambiance surchauffée du stade de Fenerbahçe, le club lyonnais n’a pas forcément vu d’un bon œil de voir apparaitre le nom de Besiktas à côté du sien avec une réception au Parc OL le 24 octobre prochain. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette opposition rappelle la triste soirée d’avril 2017 et des affrontements qui s’étaient déroulés en tribunes entre "supporters" turcs et français. Le coup d’envoi avait été retardé de plus d’une heure et les images de Jean-Michel Aulas en tribunes pour calmer tout le monde avait fait le tour des réseaux sociaux.

L'OL ne veut rien prendre à la légère

Ce jour-là, la stratégie de billetterie avait été défaillante et l’OL ne souhaite pas revenir pareille horreur. Des discussions ont donc déjà commencé pour tenter de trouver une solution permettant de ne pas revivre ces scènes de chaos. Car, les heurts ont eu beau avoir lieu il y a sept ans, personne n’a oublié et certainement pas les ultras du Besiktas.

Sur les réseaux sociaux, ces derniers ont déjà lancé les hostilités. Sur une photo, ils ont donné rendez-vous à leurs homologues lyonnais avec une affiche qui est loin d’avoir rassuré le club lyonnais : "Êtes-vous prêts, fans de l’OL ? Round 2". Si l’OL et les autorités avaient encore des hésitations sur les moyens à mettre, ils ont eu une réponse claire.