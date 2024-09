Lacazette (OL) face à Toulouse (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

Après les réceptions de l’OM le 22 et de l’Olympiakos le 26, l’OL terminera sa semaine avec un déplacement à Toulouse. La rencontre de la 6e journée se tiendra le dimanche 29 septembre à 15h et sera diffusée sur DAZN.

Fin septembre rimera avec le retour des semaines à trois matchs pour l’OL. Après deux ans d’absence, le club lyonnais retrouvera les soirées européennes pour le plus grand plaisir des supporters. Cela veut également dire un rythme d’enfer et des temps de jeu à gérer pour Pierre Sage. Pour terminer septembre, la formation lyonnaise se rendra du côté de Toulouse pour la 6e journée de Ligue 1. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette affronteront les Violets le dimanche 29 septembre à 15 au Stadium. Cette rencontre sera diffusée sur DAZN.

Cinq matchs entre l'OM le 22 septembre et Nice le 6 octobre

Ce déplacement dans la Ville Rose mettra le holà au mois de septembre, mais surtout à une semaine intense pour l’OL. Lundi, la LFP avait confirmé la tenue d’OL - OM le dimanche 22 septembre à 20h45. Quatre jours plus tard, les Lyonnais feront leur entrée en Ligue Europa avec la réception de l’Olympiakos à Décines (26 septembre, 21h). C’est donc moins de 72h plus tard que l’OL reprendra le chemin de la compétition avec la Ligue 1 et le déplacement à Toulouse. Le tout avant un déplacement à Glasgow le 3 octobre.