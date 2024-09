Aulas milite pour le Parc OL pour accueillir l'OL féminin

Au lendemain de la conférence de presse de Michele Kang et Vincent Ponsot, Jean-Michel Aulas a exprimé son avis sur le futur stade de l’OL féminin. Le patron de la Ligue féminine milite pour voir les Fenottes évoluer au Parc OL.

Ils sont deux et à la fin, il n’en restera qu’un. En ce mardi, jour de Koh Lanta, l’heure n’est pas de savoir quel candidat quittera l’aventure. Pourtant, c’est bien un bras de fer qui est en train de se jouer à Lyon pour savoir qui accueillera dans les prochains mois l’OL féminin. Désireuse de ne plus évoluer au GOLTC, Michele Kang a rapidement érigé la quête d’une nouvelle enceinte comme une priorité. Depuis cette annonce courant février, la patronne de la section féminin, bien aidée par Vincent Ponsot, a multiplié les visites pour s’arrêter sur l’option Gerland. Des discussions se trament en coulisses avec le LOU, désormais pensionnaire de la mythique enceinte, avec plusieurs points logistiques à éclaircir. Mais Gerland n’est pas la seule option avec le Parc OL comme alternative. Cela était dans les tuyaux et Vincent Ponsot l’a encore confirmé lundi au cours d’une conférence de presse.

Un stade conçu pour pouvoir accueillir les féminines

L’enceinte de Décines n’a plus de secret pour les Fenottes qui y jouent la grande majorité de leurs chocs en championnat et en Ligue des champions. Seulement, avec la cession de l’OL féminin, les deux entités sont dorénavant séparées et les féminines devront "louer" le stade à leurs homologues masculins pour pouvoir y disputer leurs rencontres. Tout cela se discute et la FFF suit forcément avec attention ce dossier. Président de la nouvelle ligue professionnelle féminine, Jean-Michel Aulas a pris position dans le dossier avec son compte X (anciennement Twitter). À l’origine de la construction du Parc OL, il vote forcément pour Décines. "Ce serait tellement mieux que OL Féminin joue régulièrement au Parc OL : la première couronne de 20 000 spectateurs a été conçue pour cela et la deuxième avec 40 000 spectateurs permettra de jouer les compétitions UEFA et FIFA".