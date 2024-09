Sorti lors d’OL - Strasbourg, Caleta-Car a rejoint la sélection croate

Duje Caleta-Car, joueur de l’OL (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Sorti en toute fin de match, Duje Caleta-Car a finalement bien rejoint le rassemblement de la Croatie ce lundi. Le défenseur de l’OL a été retenu pour les deux matchs de Ligue des Nations contre le Portugal et la Pologne.

Sa convocation à la mi-août avait été passée sous silence après la déroute lyonnaise à Rennes (3-0). Pourtant, après avoir été réserviste pour l’Euro 2024, Duje Caleta-Car a été retenu par Zlatko Dalić pour le premier rassemblement de la saison de la Croatie. Les Vatreni disputent deux matchs de la Ligue des Nations contre le Portugal puis la Pologne et le défenseur de l’OL est bien de la partie. On aurait pu remettre en cause cette participation puisque le numéro 35 lyonnais avait dû laisser sa place à Adryelson vendredi contre Strasbourg. Visiblement touché, il n’avait pu terminer la partie, mais cela semble avant tout par simple précaution.

Aucun défenseur central à l'entraînement de l'OL mercredi

Lundi, Duje Caleta-Car a rejoint ses compatriotes pour le début du rassemblement croate du côté de Zagreb et s’est entraîné normalement, comme on peut l’apercevoir sur les images captées par la Fédération croate. Malgré un début de saison compliqué avec l’OL, le défenseur continue d’être appelé en sélection. Cela veut donc dire qu’il n’y aura aucun défenseur central de métier ce mercredi à la reprise de l’entraînement. Adryelson est retourné à Botafogo, tandis que Moussa Niakhaté et Warmed Omari ont, eux aussi, été appelés en sélection. Dejan Lovren était lui dans le loft cet été. Sera-t-il réintégré pendant la trêve ?