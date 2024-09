Tenante du titre au tournoi de Limoges, l’équipe de France U18 a laissé sa couronne au Portugal pour l’édition 2024. Les Bleuets, malgré un but d’Enzo Molebé, n’ont pas réussi à prendre le meilleur sur l’Angleterre.

Pas de dixième sacre pour l’équipe de France U18 au tournoi de Limoges. Incapables de remporter un de leurs trois matchs, les Bleuets se sont contentés de trois nuls dans le tournoi et échouent donc à la troisième place après avoir partagé les points avec l’Angleterre et ne pas avoir pris de bonus lors de la séance de tirs au but. Avec quatre points, la France finit derrière les Anglais et le Portugal, sacré pour la première fois à Limoges, alors que tout restait à faire dimanche pour la dernière journée de ce tournoi amical. Mis sous pression par la victoire du Portugal, les joueurs de Landry Chauvin se devaient de gagner pour conserver leur couronne.

55 minutes pour Gomes Rodriguez

Face aux U18 anglais, ils n’ont malheureusement pas réussi à faire la différence (1-1). Titularisé d’entrée côté britannique, Alejandro Gomes Rodriguez n’a pas trouvé le chemin des filets, mais c’est bien l’Angleterre qui a ouvert le score à la 69e minute de jeu par Trey Nyoni. Sous la pluie, la France n’a pas eu le temps de tergiverser puisque l’égalisation est intervenue dans la foulée. Elle fut l’œuvre d’Enzo Molebé (70e), opportuniste sur une mésentente. D’abord remplaçant, l’attaquant de l’OL n’a malgré tout pas été chanceux, faisant partie des quatre Français loupant leur tentative lors de la séance des tirs au but (2 tab 0). Retour dès ce lundi à Décines pour Gomes Rodriguez et Molebé, avec notamment la Premier League International Cup au programme jeudi contre Blackburn.