Mercato : l’OL prépare déjà l’hiver avec Man ?

Dennis Man avec la Roumanie à l’Euro (Photo by Miguel MEDINA / AFP)

Le mercato estival ayant à peine refermé ses portes, l’OL commencerait déjà à avancer ses pions pour cet hiver. Le club lyonnais continuerait à suivre Dennis Man, ailier de Parme.

Avec Jordan Veretout, l’OL en a fini avec son mercato estival. Enfin, surtout dans le sens des arrivées, puisqu’en ce qui concerne les départs, il pourrait potentiellement encore se passer des choses avec certains marchés encore ouverts en Europe. Néanmoins, Pierre Sage sait désormais sur quel pied danser avec son effectif, toujours aussi pléthorique, mais qui a connu malgré tout quelques mouvements. L’entraîneur a dorénavant quatre mois pour trouver la bonne alchimie sur le terrain afin de ne pas revivre les tensions de la saison dernière.

Aura-t-il le même groupe à compter du 1er janvier 2025 ? Si l’OL a perdu son directeur sportif ces derniers jours, le club a montré qu’il était loin d’être dans la stabilité et que chaque mercato donne lieu à de nombreux changements. Le club a besoin de vendre pour 100 millions d’euros sur la saison et doit donc encore en trouver soixante. Le mercato hivernal ne devrait donc pas être calme entre Rhône et Saône. Dans le sens des départs, mais aussi des arrivées ?

Suivi également par l'Ajax

À peine le marché des transferts estival refermé qu’une piste repointe déjà le bout de son nez. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, l'OL reste en effet toujours très intéressé par l'international roumain Dennis Man. À son avantage durant l’Euro 2024, l’ailier appartient à Parme jusqu’en 2027, mais le club parmesan est conscient qu’il ne pourra pas garder son joueur éternellement. Actuellement estimé à 10 millions d’euros, Man serait également suivi par l’Ajax Amsterdam et réalise un début de saison réussi en Serie A. En trois matchs disputés, le Roumain a déjà trouvé la faille à deux reprises. Quand les ailiers de l’OL manquent d’impact devant le but adverse, Dennis Man pourrait répondre à ce manque. Mais janvier est encore loin.