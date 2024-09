OL académie : les U17 ont un statut à assumer

En tête du championnat, les U17 de l'OL affrontent ce samedi l'avant-dernier, Lyon-La Duchère, dans un derby.

Impressionnants lors de leurs deux dernières sorties - victoires 4-0 à Saint-Etienne et 9-0 face à la JS Ajaccio - les U17 de l'OL ont très bien entamé leur championnat. Ils n'ont pas encaissé le moindre but et occupent pour l'instant la tête de la poule D avec sept points, comme l'OGC Nice. Ils ont l'opportunité ce samedi de confirmer cet excellent départ avec un derby au menu. A 15 heures, en même temps que les U19, les coéquipiers de Bojan Zekovic (trois buts inscrits) se rendront au stade de la Sauvegarde pour défier le voisin Lyon-La Duchère.

La Duchère a perdu ses trois matchs

Une affiche sur le papier à l'avantage des joueurs d'Amaury Barlet, puisque leur adversaire a perdu ses trois premières parties de la saison. Il occupe la 13e place, à égalité avec la JS Ajaccio. Mais cela reste une rencontre à part, encore plus à l'extérieur. Il faudra gérer en plus ce statut de leader que tout le monde veut voir tomber. Méfiance donc.

Un succès serait d'autant plus le bienvenu que les Niçois ont vu leur match face aux Ajacciens être remporté. Les Gones ont ainsi l'opportunité de s'envoler, provisoirement, au classement. Autre facteur rendant cette victoire importante, ils devront accueillir Saint-Priest la semaine prochaine, une formation rhodanienne elle aussi plutôt en forme (six points, troisième). Mais chaque chose en son temps, un derby à la fois pour les jeunes Lyonnais.