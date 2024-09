À 18 ans, Pape Fuhrer a fait le choix de quitter l'OL. Le joueur offensif a signé un contrat avec le Partizan Belgrade, en Serbie.

L'an passé, à la même période, il avait déjà failli quitter l'Olympique lyonnais. Finalement, Pape Fuhrer avait paraphé, faute de mieux, un contrat stagiaire avec la formation rhodanienne. Mais en 2024, même s'il a fait la préparation avec le groupe de National 3, le jeune footballeur de 18 ans ne poursuivra pas l'aventure avec l'OL.

14 matchs avec la réserve et les U19 la saison passée

Le joueur de la génération 2005 s'est en effet engagé vendredi avec Partizan Belgrade, club serbe. Il portera le numéro 27, et aura sûrement comme objectif de se frayer une place jusqu'au groupe professionnel. Par son profil polyvalent - il peut jouer sur tous les postes offensifs - il aura en tout cas des atouts à faire valoir, des qualités que l'on a entrevues chez les équipes de l'académie depuis 2019, année de son arrivée.

Lors de la saison 2023-2024, il avait participé à huit rencontres avec la réserve (six titularisations) et six autres avec les U19 (toutes dans le 11 de départ). Il ne s'était pas montré décisif statistiquement.