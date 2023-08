Après avoir décliné l’offre courant juin, Pape Fuhrer est revenu sur sa décision. Le joueur offensif va bien signer un contrat stagiaire avec l’OL et intégrer le groupe de Gueïda Fofana.

Tout ça pour ça. Début juillet, Pape Fuhrer avait pris la décision de ne pas signer la proposition de l’OL avec un contrat stagiaire de deux ans à la clé. Estimant très certainement mérité mieux, le joueur offensif suisse avait décliné et s’était retrouvé libre de pouvoir signer où bon lui semble. Le vainqueur de la Coupe Gambardella 2022 avait été aperçu en Belgique où il avait effectué un essai avec la réserve du Standard de Liège. Cela n’a rien dû donner puisque Fuhrer est finalement proche… de l’OL.

D’après le toujours bien informé compte X Borgia_OL_Acad en ce qui concerne les coulisses de l’Académie, "Paco" Fuhrer est revenu sur sa décision initiale et va bien signer le contrat stagiaire proposé par le club lyonnais au début de l’été. Le joueur offensif, membre de la génération 2005, devrait intégrer le groupe de Gueïda Fofana dans les prochains jours et renforcer l’effectif de National 3. Même si cela doit être une bonne nouvelle pour le coach de la réserve, ce revirement de situation interroge forcément sur la mentalité et les promesses qui ont pu être faites par l’entourage au joueur…