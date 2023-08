OL : Laurent Blanc remercié en cas de défaite face au PSG ?

Laurent Blanc lors de Strasbourg – OL. (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Laurent Blanc pourrait quitter son poste d'entraîneur de l'OL, en cas de revers ce dimanche 3 septembre face au PSG en Ligue 1.

Laurent Blanc joue peut-être son avenir ce week-end. En cas de défaite face au PSG ce dimanche 3 septembre, l'entraîneur rhodanien pourrait être remercié, selon les dernières informations de L'Équipe. Après son match nul ce dimanche 27 août face à Nice (0-0), l'OL ne compte qu'un seul point après trois journées de championnat. Les joueurs du coach de 57 ans s'étaient inclinés lors des deux premières rencontres respectivement face à Strasbourg (2-1) et Montpellier (1-4). Le lundi 21 août dernier, Le Cévenol s'était entretenu par visio avec John Textor, sans que son cas personnel ressorte durant la conversation avec l'actionnaire américain.

Une préparation estivale contrastée

Avant le début de la reprise de Ligue 1, Laurent Blanc et son staff présentaient un bilan pour le moins médiocre à l'issue de la campagne des matchs amicaux de présaison. Victorieux lors de son premier match face au club de D3 hollandaise De Treffers (2-1), les Lyonnais ont ensuite enchaîné quatre contre-performances de rang. Le tout sans aucun but inscrit. Après une 7ᵉ place au classement la saison dernière, le club rhodanien ne dispute pas de coupe d'Europe pour la seconde année consécutive. Désireux de ramener l'OL en Ligue des Champions, Textor va devoir revoir ses plans afin de permettre au club d'affronter les plus grandes équipes européennes. Avec ou sans Laurent Blanc ? Réponse ce dimanche soir à l'issue du match face au club parisien.