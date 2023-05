Ce mardi, John Textor a dévoilé les objectifs à atteindre pour l'OL et la Ligue des Champions semble être une priorité l'homme d'affaires.

S'il assure être seulement président intérimaire à la direction de l'OL, John Textor a clairement affiché les ambitions qu'il avait pour le club. Dès la saison prochaine, l'Olympique lyonnais doit accrocher les places qualificatives à la Ligue des champions et il n'a aucun doute sur le fait que l'équipe a et aura les moyens nécessaires.

"L'objectif de retrouver la Ligue des Champions dès la saison prochaine ? Oui, pour ce club, ça doit être l'objectif pour chaque saison. Si je dis seulement que l'objectif, c'est d'être meilleur, ça ne parait pas correct. L'OL est un club qui a toutes les ressources nécessaires. Avec une académie extraordinaire, la ville et les éléments existants. Cela doit être l'objectif" a-t-il fixé.

"Ce serait un échec, non ?"

Visiblement, le nouveau propriétaire de l'Olympique lyonnais a l'air de suivre les résultats de sa nouvelle équipe. Pour lui, les performances depuis quatre mois maintenant, sont l'illustration de ce que devrait faire l'OL sur une saison entière. Une saison suivante sans C1 serait perçu comme un loupé pour l'Américain.

"Quand on regarde nos performances depuis 15 matches, pourquoi on n'y arrive pas sur l'ensemble d'une saison ? Le défi est de faire en sorte que le club ait le même niveau de performance contre les équipes du bas de tableau. (...) Moi, je suis là pour apporter les ressources nécessaires et être plus agressifs dans la recherche des talents. Il faut revenir en Ligue des Champions. Si on n'y arrivait pas, ce serait un échec, non ?", a lancé John Textor ce mardi.