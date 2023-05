Retour sur les résultats du week-end pour l'académie de l'OL avec ce sursaut des U17 et le titre de championnes des U19 féminines.

Ce week-end, tout le monde reprenait du service à l'Olympique lyonnais avec la totalité des équipes jeunes ayant joué. À l'extérieur, les U17 voulaient laver l'affront de la dernière journée et la gifle encaissées face à Mulhouse (1-5).

Pour répondre sur le terrain et confirmer la première place avant la dernière journée de la phase préliminaire du Championnat National, les Gones se sont imposés à Clermont sur le même score que la précédente défaite (1-5).

Grâce au quadruplé d'Enzo Molebe (5e, 43e, 68e et 73e) et à Imdad Charifou (36e), les joueurs d'Amaury Barlet conservent la tête du groupe C devant Strasbourg. Thionville attend maintenant les Rhodaniens pour le prochain rendez-vous, avec un objectif, assurer la première place en prévision des play-offs.

Les U19 féminines couronnées

Ça y est, au terme des dix matchs de championnats cette saison, les U19 féminines sont sacrées championnes de France. Pour elles, tout se jouait sur la dernière rencontre contre le PSG à Décines. Les Fenottes de Joe Labiani étaient dans l'obligation de gagner et le quintuplé de Liana Joseph a facilité les choses dans leur succès 5-3 face aux Parisiennes.

Les résultats de l'académie :

OL U16 - Annecy : 2-2

SC Toulon - OL Réserve : 4-2

FC Chéran - OL Réserve (féminines) : 3-3

ASPTT Dijon - OL U19 : 2-9

OL U19 (féminines) - PSG : 5-3

Clermont - OL U17 : 1-5

OL U15 - AS Saint-Priest : 2-1

OL U14 - AS Saint-Priest : 0-1