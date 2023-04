Leader de sa poule, l’OL avait l’occasion de reprendre trois points d’avance sur Strasbourg face à Mulhouse. Les U17 ont malheureusement totalement déjoué face à la lanterne rouge avec une défaite (1-5) qui risque de faire mal au moral.

Celle défaite-là, on ne l’avait pas sentie venir. La formation lyonnaise avait beau être privée de certains de ses atouts majeurs (Meyo, Pedro Vanga, Bahlouli, …), on imaginait mal les U17 de l’OL déjouer face à la lanterne rouge de la poule C qu’est Mulhouse. L’opportunité de reprendre trois points d’avance en tête du championnat à deux journées de la fin était trop belle pour la laisser passer. Pourtant, c’est bel et bien une claque (1-5) qu’ont pris les joueurs d’Amaury Barlet ce dimanche à l’OL Académie contre Mulhouse. Désormais, les jeunes Lyonnais savent qu’ils n’ont plus à réfléchir.

Il faudra gagner les deux dernières rencontres (Clermont, Thionville) pour espérer terminer premiers du groupe et donc d’avoir normalement un tirage au sort plus abordable en quarts de finale des play-offs. Contre Mulhouse, l’OL n’a pas pratiqué le football qu’on lui connait tant sous la houlette de Barlet et a trouvé le moyen de se faire surprendre par des Alsaciens qui se retrouvent "relancer" pour ne pas finir derniers de la poule. En étant menés 3-1 à la pause malgré un but de Boura, on était en droit de se dire que les U17 lyonnais allaient profiter du retour des vestiaires pour se remettre la tête à l’endroit. Finalement, le score final n’a pas été au niveau des espérances attendues en bord de terrain avec un lourd revers 5-1.