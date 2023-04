OL - OM : Thiago Mendes plutôt que Lepenant au milieu

Dans le 4-3-3 mis en place par Laurent Blanc, Thiago Mendes a été préféré à Johann Lepenant dans le trio du milieu.

Un nul de Lille (1-1) et une défaite de Rennes à Montpellier (1-0) et l’OL peut se remettre à rêver de la cinquième place. Pour cela, il faudra bien évidemment battre l’OM ce dimanche soir, mais en cas de succès, les Lyonnais feront la grosse affaire de cette journée en revenant à trois points des Lillois et Rennais. En attendant de réfléchir à ce que sera le classement à l’issue de cette 32e journée, il y a 90 minutes à jouer et un Olympico à disputer au Parc OL. Pour la réception des Marseillais, Laurent Blanc pouvait compter sur un effectif au complet. Si Saël Kumbedi est suspendu, il est le seul absent, Malo Gusto et Amin Sarr ayant fait leur retour dans le groupe de l’OL ce dimanche.

Malgré tout, aucune trace du latéral droit et de l’attaquant suédois dans le onze lyonnais et ce n’est pas vraiment une surprise. Blanc a préféré miser sur Sinaly Diomandé à droite de la défense plutôt que le manque de rythme de Gusto. Dimanche, c’est une formation lyonnaise en 4-3-3 qui se présentera face aux hommes d’Igor Tudor. Néanmoins, pas de Johann Lepenant dans le trio de l'entrejeu. L'ancien Caennais laisse sa place à Thiago Mendes. Suspendu contre Toulouse, Bradley Barcola fait son retour en lieu et place de Jeffinho, pourtant à son avantage durant la première mi-temps en Occitanie.

La composition de l’OL : Lopes - Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Tolisso, Thiago Mendes - Barcola, Lacazette, Cherki