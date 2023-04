L’OL a été le 3e club le plus déficitaire en Ligue 1 en 2021-2022

Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot, respectivement président et directeur du football de l’OL (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Avec 55 millions d’euros de pertes la saison dernière, l’OL est l’un des mauvais élèves de la dernière campagne de Ligue 1. Le club est à la troisième position derrière le PSG (-368,7) et l’OGC Nice (-59,6M€).

Le gendarme financier du football français a enfin rendu son verdict vendredi. Avec un an de retard certes. Quand la campagne 2022-2023 n’est pas loin de se terminer et de désigner les grands vainqueurs et perdants sur le terrain, la DNCG a dévoilé les rapports financiers de l'ensemble des clubs de Ligue 1 la saison passée. Habitué à être dans le ventre mou du championnat cette année, l’OL se serait certainement passé de cette place sur le podium. Vendredi, le gendarme financier a en effet mis en lumière les différents résultats nets des vingt clubs présents dans l’élite la saison dernière. Malheureusement pour le club lyonnais, il arrive en troisième position dans ce classement.

Avec un déficit de 55 millions d’euros sur l’exercice précédent, l’OL se place derrière le PSG et ses 368,7 millions de pertes et l’OGC Nice (-59,6M€). Le gendarme financier du foot français s’est montré positif avec un léger mieux par rapport à l'exercice précédent puisque la perte nette passe de 685 à 601 millions d'euros. Néanmoins, les finances sont encore largement dans le rouge en raison des conséquences de la crise de la Covid et du fiasco des droits TV avec l'ancien diffuseur Mediapro...