L’OL veut enfin réussir le quatre à la suite face à l’OM

Vainqueur de ses trois derniers matchs de championnat, l’OL peut profiter du nul de Lille à Auxerre (1-1) samedi. Il faudra pour ça battre l’OM dimanche soir et signer un quatrième succès de suite. Ce qui serait une première depuis janvier-février 2021.

Laurent Blanc parle de miracle pour aller chercher la 5e place du championnat et on ne peut qu’être d’accord avec lui. Malgré sa bonne dynamique, l’OL n’a pas son destin entre les mains et doit compter sur les défaillances des uns et des autres pour espérer remonter, tout en étant irréprochable de son côté. Pour cette 32e journée de Ligue 1, le club lyonnais a un bon coup à jouer. Contre l’OM, la tâche ne s’annonce pas aisée dans un Olympico toujours aussi électrique. Néanmoins, avec le nul de Lille à Auxerre samedi (1-1), une partie du marché et du miracle espéré par Blanc a été fait. En perdant deux points en Bourgogne, les Lillois peuvent voir Rennes leur repasser devant à la différence de buts.

De son côté, l’OL pourrait revenir à trois points de cette 5e place et donc pourquoi pas croire encore un peu plus à un avenir européen. Néanmoins, il faudra empocher les trois points au Parc OL et signer un quatrième succès de rang en championnat. L’espoir fait vivre mais à l’OL, réaliser une telle série n’est plus vraiment dans les habitudes. Les Lyonnais n’ont plus gagné quatre fois de suite lors d’une même saison depuis janvier-février 2021. Une éternité mais la loi des séries, cela fait un moment que ça ne rime plus avec l’OL. La victoire (1-2) à Toulouse vendredi dernier a pourtant démontré que la formation lyonnaise pouvait de nouveau enchaîner. Un quatre à la suite ne serait pas pour déplaire ce dimanche soir.