Chancel Mbemba (OM) "part à la guerre" contre l’OL

Bonne pioche de l’OM durant le dernier mercato estival, Chancel Mbemba sait l’importance du match contre l’OL. Avec la victoire de Lens samedi, les Marseillais se doivent de gagner pour retrouver la deuxième place du championnat.

Un Olympico reste toujours un match à part et celui de ce dimanche ne dérogera pas à la règle. Les objectifs sportifs ont beau être différents entre l’OL et l’OM, l’odeur de ce duel reste un moment à part dans une saison. Quand les Lyonnais vont tenter de revenir à trois points de la 5e place, les Marseillais visent eux la place de dauphin du PSG. Ils l’ont perdu provisoirement samedi soir devant leur télévision en observant la démonstration du RC Lens contre l’AS Monaco (3-0). L’enjeu du match contre l’OL était déjà important pour l’OM, il l’est d’autant plus depuis samedi.

"C'est un match très important pour nous, pour le club, pour les supporters. Cela fait un moment qu'on ne gagne pas là-bas, déclarait déjà Chancel Mbemba vendredi en conférence de presse. 400 supporters seront au stade. Pour nous, c'est peu, mais on n'a pas le choix. C'est dommage. Mais on part à la guerre. Ce ne sera pas facile. J'ai regardé des matchs de Lyon. C'est une très belle équipe."

L'OL est invaincu depuis 2007 à domicile

Après deux nuls de suite, l’OM a retrouvé le goût de la victoire (3-1) le week-end dernier face à Troyes. Pourtant, la prestation collective n’a pas été des plus abouties. Néanmoins, le retour des trois points à la maison a permis aux Phocéens de reprendre confiance avant de prendre la direction de Décines et du Parc OL. "Ça fait du bien, chacun de nous est soulagé. Il fallait qu'on gagne ce match. Cela faisait beaucoup de temps qu'on ne gagnait pas à la maison." L’OL espère bien ramener l’OM à ses vieux démons ce dimanche soir et poursuivre son invincibilité à domicile qui dure depuis 2007.