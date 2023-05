OL : Puydebois encense Barcola

Bradley Barcola a réalisé une excellente prestation contre Montpellier (5-4). Et même notre consultant, Nicolas Puydebois l'admet bien volontiers.

Lors de l'émission "Tant qu'il y aura des Gones", mardi, délocalisée exceptionnellement à Décines, Nicolas Puydebois a fait son mea-culpa au sujet du jeune Bradley Barcola. Et pour cause, l'ailier de l'Olympique lyonnais réalise une deuxième partie de saison exceptionnelle avec son club formateur. Depuis le début de la nouvelle année civile, il a inscrit 7 buts et délivré 9 passes décisives. Le match de dimanche face à Montpellier (5-4) et les nouvelles trois décisives de la pépite lyonnaise n'ont fait que confirmer tout le bien que pense notre consultant au sujet du Gone.

Barcola a progressé

"Je veux mettre quelqu'un en lumière, en qui je croyais peu au départ, et qui aujourd’hui prouve à tout le monde qu’il ne faut pas avoir les idées arrêtées, et qu’il faut continuer de progresser. Sans la profondeur de Bradley Barcola, et sans les trois centres qu’il fait, Lacazette existe peu dans ce match-là."

Le facteur X

L'ancien gardien de l'Olympique lyonnais n'a évidemment rien enlevé à la performance XXL d'Alexandre Lacazette, mais selon lui, les différences apportées dans le jeu par Barcola mérite encore plus d'être mises en valeur. "Effectivement, c'est exceptionnel de mettre un quadruplé, d’avoir ce tempérament et ce courage d’aller tirer un penalty en fin de match, mais moi, je mettrai en avant ce jeune qui a dynamisé cette attaque lyonnaise, qui a apporté de la vitesse, des débordements et des décalages. Et qui pour le coup fait une deuxième partie de saison exceptionnelle (...) J'estime que le vrai homme du match sur cette rencontre, c’est plutôt Bradley Barcola", a conclu Nicolas Puydebois.