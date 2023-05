OL : 17 entraîneurs sont passés sous le mandat Aulas

(Photo by GABRIEL BOUYS / POOL / AFP)

Depuis 1 partir du moment où Jean-Michel Aulas a pris les reines de l'OL, 17 entraîneurs ont connu le banc lyonnais.

Durant ses 35 ans et 10 mois à la présidence de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas aura vu passer un grand nombre d'entraîneurs, dix-sept au total. Le premier à avoir officié sous le mandat du l'Arbreslois est Denis Papas, mais ce dernier était déjà présent sur le banc lyonnais avant l'arrivée de JMA. Le premier vrai coach qui a été mis en place sous l'impulsion du nouveau président est l'ancien joueur de l'OL, Raymond Domenech. L'ex-sélectionneur des Bleus a même permis à Lyon de retrouver la première division à partir de 1989.

Les premiers titres sous Aulas

Si les Gones remportent le championnat de Division 2 à la fin des années 80, il a fallu attendre le début des années 2000, pour voir l'armoire à trophée se remplir en plus des trois Coupes de France (1964, 1967, 1973). Et c'est Jacques Santini qui a commencé à récolter les premiers titres. En 2001, il offre au club rhodanien sa première Coupe de la Ligue, puis en 2002, il est sacré champion de France de D1 pour la première fois de son histoire.

Six autres titres de champions de France ont suivi sous Paul Le Guen (2003, 2004, 2005), Gérard Houiller (2006, 2007) et Alain Perrin (2008). Ce dernier va même offrir à l'Olympique lyonnais sa première Coupe de France depuis les années 70. Depuis, les nombreux techniciens qui ont défilé à la tête de l'OL ont eu du mal à remporter des titres, notamment en raison de l'explosion du PSG sur la scène du football français. Seule une Coupe de France et un Trophée des Champions ont été remportés en 2012 avec un autre natif de l'Arbresle, Rémi Garde.

Les entraîneurs de 1987 à aujourd'hui : Papas, Domenech, Tigana, Stéphan, Lacombe, Santini, Le Guen, Houiller, Perrin, Puel, Garde, Fournier, Genesio, Sylvinho, Garcia, Bosz, Blanc