Maxence Caqueret célébrant son but lors de Strasbourg – OL (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Pour son 100e match de Ligue 1, Maxence Caqueret s'est offert une passe décisive face à Montpellier dans la victoire 5-4.

Maxence Caqueret se souviendra longtemps de son 100e match de Ligue 1 sous le maillot lyonnais. En effet, dimanche, lors de la victoire 5 buts à 4 de l'OL contre Montpellier, le jeune milieu de terrain a disputé sa 100e rencontre en championnat avec son club formateur. Et pour faire honneur à ce nombre symbolique, le Rhodanien a réalisé une grande prestation. En chiffres, il a réussi 97% de ses passes, distribué 5 passes clés (record du match), délivré 1 une passe décisive (Lovren, 70e) et récupéré 7 ballons dans les pieds adverses.

Un nouveau rôle pour Caqueret

En 80 titularisations et 20 entrées dans la compétition, le joueur de 23 ans affiche des statistiques en progressions depuis cette année. Au total, le Gone a inscrit 2 buts et s'est offert 8 passes décisives en Ligue 1, mais avant cette saison, ses compteurs comptabilisaient seulement une offrande. Cela peut également s'expliquer par son positionnement plus haut sur le terrain depuis l'arrivée de Laurent Blanc. L'ancien tacticien du PSG le fait souvent évoluer dans un rôle du numéro de 10, alors qu'initialement, l'international Espoirs joue dans un rôle plus reculé.