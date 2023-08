Blanc n’a "pas parlé de son cas personnel" avec Textor

Dimanche soir, l’OL s’est offert son premier point de la saison. Laurent Blanc lui un peu de répit même si le visage à Nice n’a convaincu personne. Dans cette dernière ligne droite du mercato, l’entraîneur lyonnais assure que son cas personnel passe au second plan.

Il était un peu plus souriant qu’une semaine auparavant. À Nice, Laurent Blanc a été bien plus positif qu’il ne l’avait été après Montpellier et la débâcle lyonnaise. Comme ses joueurs, l’entraîneur lyonnais était satisfait de point pris sur la Côte d’Azur (0-0) même si "c’était un match difficile, âpre, pas très sexy, je le reconnais, mais le bon point ce soir, c’est pour Lyon, il faut savoir s’en contenter."

C’est le premier de la saison pour l’OL qui est encore loin de ses ambitions, mais il représente forcément une petite bouffée d’oxygène après deux défaites inaugurales. Pour Laurent Blanc, c’est également un peu de répit même si le visage inoffensif de son équipe n’a en rien rassuré dans l’environnement lyonnais.

"Le mercato est plus important que mon cas"

À Nice, Blanc ne s’est sûrement pas offert une bouée de sauvetage, encore moins avec le PSG qui se profile dimanche au Parc OL (20h45). Seulement, l’actualité chaude entre Rhône et Saône réside avant tout à terminer de la meilleure des façons ce mercato estival qui ferme ses portes le vendredi 1er septembre à 23h59. "Je vous aide bien, je fais des déclarations qui vous aident beaucoup même, a-t-il ironisé. Donc, je vous permets d'écrire des choses là-dessus, sur mon avenir. Mais avec le propriétaire, on a parlé cette semaine, et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a parlé de mercato. Donc le mercato est beaucoup plus important que l'avenir de Laurent Blanc."

Le cas personnel de Laurent Blanc sera lui remis sur la table après le match contre le PSG. Avec la trêve internationale dans la foulée, cela occupera l’actualité autour de l’OL.