OL Académie : festival offensif des U17 qui étrillent Ajaccio

L'équipe U17 de l'OL a très facilement disposé de la JS Ajaccio (9-0) ce samedi. Zekovic, Hoareau et Hamdani ont chacun inscrit un doublé.

Un récital offensif. Il y aura des sourires sur les visages des joueurs de l'équipe U17 de l'OL. Ils n'ont fait qu'une bouchée de la JS Ajaccio (9-0) lors de la troisième journée du championnat National U17 ce samedi. Grâce à ces trois nouveaux points, l'Olympique lyonnais est provisoirement leader de la poule D du championnat National U17. Ajaccio est dernier.

Les joueurs d’Amaury Barlet sont toujours invaincus après trois matches de championnat. Après un nul (0-0) en ouverture face à l'ASPTT Marseille et une victoire contre Saint-Etienne (4-0), les jeunes lyonnais en ont collé neuf à Ajaccio. À l'aise à domicile, les Gones n'ont pas laissé leurs adversaires espérer quelconque résultat. Les Corses n'ont pas su contenir les assauts offensifs des Lyonnais, ni inquiéter le gardien Danis. L'OL était meilleur dans les deux surfaces.

Pas encore de but concédé cette saison

Cette performance offensive est symbolisée par la réussite des attaquants de l'OL. Les jeunes Bojan Zekovic, Mathieu Hoareau et Adil Hamdani ont tous les trois inscrit un doublé. Grâce à cette très large victoire, les U17 de l'Olympique lyonnais sont provisoirement leaders de la poule D de championnat de France U17. Ils comptent également une différence de but très favorable. Les Lyonnais ont inscrit 13 buts et n'en ont encore concédé aucun. Les protégés de Barlet devront poursuivre sur leur lancée lors de la prochaine journée.

Les titulaires de l'OL contre la JS Ajaccio : Danis - Negri, Otobo, Mnamdji, Pampi - Doganay, Mavudia, Bouabdellah - Hamdani, Zekovic, Hoareau.