Joe Montemurro lors de Juve – OL (Photo by Marco) BERTORELLO / AFP)

Après un deuxième succès en deux matches de préparation, le nouvel entraineur de l'OL féminin Joe Montemurro s'est montré particulièrement satisfait de la prestation de ses joueuses.

Joe Montemurro est un entraineur comblé. Après deux victoires en autant de rencontres de préparation, le nouveau technicien de l'OL est revenu sur la performance de ses joueuses, qui ont facilement disposé de la Juventus Turin (4-2) ce samedi. Il a mis en avant "le travail réalisé, particulièrement en première période. C’est donc une bonne expérience pour nous. Beaucoup de nos principes travaillés ont été mis en place aujourd’hui, ce qui est vraiment encourageant. On gagne de la confiance sur cet aspect."

Toutefois, il sait que le chemin est encore long pour que son équipe atteigne son meilleur niveau : "On a toujours beaucoup de travail. Il nous reste deux semaines avant le début du championnat. On n’est pas encore à notre meilleur niveau. On veut être capables de débuter la Première Ligue en pleine forme."

Un match spécial pour l'ex-entraineur de la Juventus

Il a également noté une baisse de régime de ses protégées en fin de rencontre : "Certaines joueuses n’ont pas 90 minutes dans les jambes, donc on doit continuer à les faire progresser sur la condition physique pour qu’elles soient capables de jouer un match entier. On a senti de la fatigue sur les 30 dernières minutes." C'est pour cela qu'il a effectué plusieurs changements et que des jeunes joueuses sont entrées sur la pelouse. Une satisfaction pour l'Australien : "J’ai la chance d’avoir un groupe extraordinaire. Je peux toujours adapter ma tactique selon les besoins. "

Enfin, il est revenu sur son passage à Turin et sur ce qu'il a ressenti personnellement pendant la rencontre : "j’ai passé trois saisons incroyables à la Juventus. C’est un grand club. C’était bon de revoir d’anciens amis, des visages familiers, et de constater que la Juventus se développe toujours et figure parmi les meilleures équipes."

L'OL féminin disputera un dernier match amical samedi prochain contre le KFF Vllaznia Shkodër, championnes d'Albanie en titre.