OL : Rayan Cherki bientôt dans le groupe ?

Tandis que sa prolongation semble être en bonne voie, Rayan Cherki pourrait bientôt retrouver le groupe pour la compétition. En attendant, il se contente des entraînements.

Le feuilleton s'est éteint avec la fin du mercato, mais il reprendra très certainement de plus belle, soit cet hiver ou l'été prochain. Rayan Cherki, malgré plusieurs approches, est toujours Lyonnais, et il faudra bien faire avec au moins pendant trois mois et demi jusqu'à la période des transferts de janvier 2025. Alors jouera-t-il avec l'OL d'ici là ? A priori, la réponse est oui, ou du moins, il devrait à nouveau prétendre à une place dans l'effectif les jours de match.

C'est ce qu'a indiqué Pierre Sage au moment d'évoquer le cas du jeune meneur de jeu. "On n'a pas besoin de le réintégrer, il était déjà chez lui ici. Il a toujours gardé sa relation avec nous. Il fallait le remettre en selle. On est dans l'idée qu'il soit apte à jouer le plus rapidement possible, une aptitude qui tient au fait qu'il s'entraîne et que ses aspects contractuels soient gérés, a-t-il expliqué. On verra s'il est dans le groupe ce week-end."

Gérer plutôt l'aspect physique que mental

Alors que le club et l'international Espoirs français ne sont plus très loin d'un accord pour une prolongation sur plusieurs années, reste à savoir comment il reviendra de cette période mouvementée. "Psychologiquement, à partir du moment où il avait choisi de rester, c'était très clair pour lui. Sa manière d'appréhender les séances d'entraînement et sa volonté de réintégrer le groupe allaient dans ce sens, a assuré son entraîneur. C'est plutôt comment gérer le fait qu'il a très peu joué pendant les JO et que ses entraînements avec la réserve n'étaient pas forcément réguliers sur la fin quand il y avait des discussions. Il doit retrouver son niveau d'intensité et tout son jeu. Il ne s'est pas transformé en un été, il reste le joueur qu'il est." Pour cette dernière observation, nous attendrons de le voir sur le terrain pour juger.