Les deux recrues de l'OL au milieu de terrain ont profité de la trêve pour se familiariser avec l'équipe. Pierre Sage a fait un point sur les cas Jordan Veretout et Tanner Tessmann.

Dans un secteur de jeu qui a souvent été la cible des critiques la saison passée, ils seront très attendus et observés. Jordan Veretout et Tanner Tessmann sont, en attendant Thiago Almada normalement cet hiver, les deux recrues de l'OL au milieu de terrain. Ils n'ont pas encore eu beaucoup de temps pour se familiariser avec leur nouvel environnement, même si l'Américain a déjà fait ses débuts avec l'équipe lors du succès contre Strasbourg (4-3).

Tessmann, un joueur "froid" sur le terrain

Il était entré en fin de partie, prenant la place de Nemanja Matić. Un signe qu'il sera certainement appelé à former la rotation au poste de numéro 6 avec le Serbe. Déjà présent depuis plusieurs semaines à Décines, il a pu prendre encore un peu plus ses marques durant la trêve. "Il a déjà quasiment fait son intégration et c'est le joueur qu'on avait vu dans les vidéos. Il est entré dans la partie à un moment critique, jouant 10-15 minutes (5 en réalité, NDLR), tandis qu'il fallait maintenir un score. Tanner est resté froid dans ses émotions, apportant une forme de sérénité à ses partenaires", a apprécié Pierre Sage.

Concernant l'ancien Marseillais, venu lui bien plus tardivement, avec un premier entraînement le 5 septembre, il aura probablement besoin d'encore un peu de temps avant d'avoir tous ses repères. Néanmoins, son apport sera scruté, de même que son utilisation par rapport à ses concurrents : Maxence Caqueret, Corentin Tolisso et Mahamadou Diawara, principalement.

Sage loue l'activité de Veretout

On surveillera aussi son niveau physique, lui qui était écarté du groupe de l'OM avant son transfert. Toutefois, le coach rhodanien semble moins inquiet à son sujet que pour l'état de forme de Wilfried Zaha. "Il est arrivé assez tardivement, plus qu'on ne pouvait l'imaginer. Du fait de son entraînement avec la réserve, il ne part pas de rien, mais il est un peu en retard, a tout de même précisé Sage. Aujourd'hui, je pense qu'il peut jouer une heure."

Le technicien de 45 ans en a également dit plus sur l'utilisation de l'international français (six capes). "Il est arrivé avec beaucoup d'humilité et avec l'envie de marquer des points auprès de ses partenaires et du staff. C'est quelqu'un qui est très sérieux, qui travaille très bien, a-t-il complété. Le bon joueur qu'il est lui permet de gagner du terrain dans sa relation avec les autres. C'est une solution supplémentaire, sachant qu'il peut nous apporter dans la construction du jeu et qu'il court beaucoup dans le pressing et le replacement. Il a une grosse activité offensive et défensive, ce qui nous permettra de gérer des rencontres à grande intensité."